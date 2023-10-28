سياسة|فلسطين

أردوغان: على إسرائيل أن تخرج فورا من “حالة الجنون”

أردوغان استنكر الرفض الأوروبي لدعوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة (الأناضول)
أردوغان: استهداف وقصف الأطفال والنساء والمدنيين لن يحقق السلام (الأناضول)
28/10/2023-|آخر تحديث: 28/10/202312:20 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل إلى “الخروج فورا من حالة الجنون ووقف هجماتها على قطاع غزة”.

وقال في تدوينة عبر منصة إكس اليوم السبت “لقد ضاعفت إسرائيل ليلة أمس من وحشية هجماتها المتواصلة التي تستهدف غزة وأهلها من النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية”.

وأضاف: “على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون هذه وأن توقف هذه الهجمات على الفور”.

واختتم قائلا: “أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول اليوم، حيث سنجعل هذه الدعوات أقوى ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي”.

وكان أردوغان قد قال في تغريدة سابقة: “إن ما تتعرض له غزة اليوم من إفراط في الهجمات الوحشية عليها، لن يخلّف إلا مزيدًا من القتل والمآسي ودموع الأبرياء، ومن المؤكد أن استهداف وقصف الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس لن يحقق السلام، فالظلم لا يدوم وإن دام دمّر”.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، وواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر