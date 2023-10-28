أردوغان: على إسرائيل أن تخرج فورا من “حالة الجنون”

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل إلى “الخروج فورا من حالة الجنون ووقف هجماتها على قطاع غزة”.

وقال في تدوينة عبر منصة إكس اليوم السبت “لقد ضاعفت إسرائيل ليلة أمس من وحشية هجماتها المتواصلة التي تستهدف غزة وأهلها من النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية”.

وأضاف: “على إسرائيل أن تخرج فورا من حالة الجنون هذه وأن توقف هذه الهجمات على الفور”.

واختتم قائلا: “أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول اليوم، حيث سنجعل هذه الدعوات أقوى ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي”.

لقد ضاعفت إسرائيل ليلة أمس من وحشية هجماتها المتواصلة التي تستهدف غزة وأهلها من النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. يجب على إسرائيل أن تخرج من حالة الجنون هذه، وأن توقف هذه الهجمات على الفور. أدعو جميع إخواني للمشاركة في تجمع فلسطين الكبير… — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) October 28, 2023

وكان أردوغان قد قال في تغريدة سابقة: “إن ما تتعرض له غزة اليوم من إفراط في الهجمات الوحشية عليها، لن يخلّف إلا مزيدًا من القتل والمآسي ودموع الأبرياء، ومن المؤكد أن استهداف وقصف الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس لن يحقق السلام، فالظلم لا يدوم وإن دام دمّر”.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، وواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.