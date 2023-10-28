أمير قطر والرئيس الإيراني يبحثان التطورات في فلسطين

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيسي الإيراني، في وقت تتصاعد فيه حدة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشهدت غزة ليلة السبت قصفا هو الأعنف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تسببت في تدمير مئات المباني كليًّا، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع لعزله عن العالم الخارجي.

وتشنّ إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم السيوف الحديدية، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 امرأة، و414 مسنًّا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجروح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.