إسرائيل تعلن استدعاء دبلوماسييها من تركيا بعد تصريحات أردوغان بشأن غزة (فيديو)

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، استدعاء طاقمها الدبلوماسي من تركيا بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضمنت انتقادات حادة لحربها الغاشمة المتواصلة على قطاع غزة.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة إكس “نظرا للتصريحات الخطيرة الواردة من تركيا، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين الموجودين هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا”.

