إسرائيل تعلن استدعاء دبلوماسييها من تركيا بعد تصريحات أردوغان بشأن غزة (فيديو)

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، استدعاء طاقمها الدبلوماسي من تركيا بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضمنت انتقادات حادة لحربها الغاشمة المتواصلة على قطاع غزة.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة إكس “نظرا للتصريحات الخطيرة الواردة من تركيا، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين الموجودين هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا”.

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey. — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 28, 2023

وفي وقت سابق اليوم، قال أردوغان إن بلاده عازمة على إعلان إسرائيل “مجرمة حرب” للعالم أجمع.

وأضاف خلال تجمّع جماهيري حاشد في إسطنبول حضره مئات الآلاف لنصرة فلسطين “كنا نعلم أن إسرائيل ستنزعج من قولنا إن حماس ليست منظمة إرهابية، ومع ذلك عبّرنا عن موقفنا بوضوح”.

وتابع “إسرائيل، سنعلن للعالم برمته أنك مجرمة حرب، ونعمل على ذلك”.

وشدد أردوغان على أن “ما يحدث في غزة ليس دفاعا (عن النفس) بل مجزرة واضحة ودنيئة، إنهم يسعون للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية”.

وأكد أن “الموقف المفعم بالوقار والصمود والإيمان الذي أبداه أهل غزة على الرغم من هذا المشهد المزري، سيُكتب في التاريخ بوصفه ملحمة مقاومة مجيدة”، وأنه “لا غالب إلا الله”.





والأربعاء الماضي، أعلن أردوغان إلغاء زيارة كان يعتزم القيام بها إلى إسرائيل.

وقال في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه (العدالة والتنمية) بالعاصمة أنقرة “كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل، تم الإلغاء. لن نذهب”.

وشدد على أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة “تدل على إجرام وخلل عقلي لدى من ينفذونها ويدعمونها”.

ومنذ 22 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على قطاع غزة، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء بينهم 3195 طفلا و1863 امرأة، إضافة إلى إصابة 19743 بجروح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها، قتلت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.