استجابة للضغوط.. إيلون ماسك يعلن توفير خدمة الاتصال عبر الفضاء لمنظمات الإغاثة في غزة

استجاب الملياردير الأمريكي إليون ماسك، مالك شركة “ستارلينك” للاتصالات المختصة في توفير خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية، لدعوات توفير تغطية لشبكات الإنترنت الفضائي لقطاع غزة.

وأعلن ماسك في تغريدة، اليوم الجمعة، عن موافقته على توفير تغطية الإنترنت والاتصال الفضائي للقطاع للمنظمات الدولية الإغاثية المعترف بها في غزة، على غرار مكتب جمعية الأمم المتحدة ومنظمات المساعدة الإنسانية.

ويأتي هذا القرار ردا على مناشدة ناشطين من أنحاء العالم بتوفير تغطية “مجموعة ستارلينك” عقب قطع الاحتلال الإسرائيلي للإنترنت عن قطاع غزة، أمس الجمعة، وتدميره للبنية التحتية للاتصالات.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023