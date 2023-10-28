السيسي محذرا: إذا اتسعت رقعة الصراع فستصبح المنطقة قنبلة موقوتة تؤذي الجميع (فيديو)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن حالة الغضب والاندفاع ورد الفعل “قد يندم عليها لاحقًا عندما تخرج الأمور عن السيطرة”، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي المكثف جوًّا وبحرًا وبرًّا لقطاع غزة.

وتحدث السيسي، خلال الملتقى السنوي للصناعة، اليوم السبت، عن انفجارين حدثا أمس في نويبع وطابا، وقال “بالأمس دخلت طائرات مسيرة وتم إسقاطها، أيًّا كانت الجهة التي وجهت تلك الطائرات، سبق وحذرت من أن اتساع رقعة الصراع ليس في مصلحة المنطقة، ستصبح المنطقة قنبلة موقوتة تؤذي الجميع”.

وأضاف “لا أقصد التباهي، لكن مصر دولة قوية جدًّا لا تُمس، مهم لكل المصريين أن لا يقلقوا، وسيحفظها الله دائمًا لأننا في جميع سياساتنا لم يوجد بها غدر أو خسة أو تآمر أو انتهازية أو حتى مصالح”.

لحظة سقوط قذيفة في مدينة نويبع المصرية على البحر الأحمر pic.twitter.com/bDKSXqOQ5J — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 27, 2023

جهود للإفراج عن الأسرى

وأكد أن الدولة المصرية بجيشها قادرة على أن “تحمي البلاد تمامًا”، واستطرد دون توضيح “أطمئنكم، لا أحد يستطيع” وسط تصفيق حار من الحضور.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا لتقلل من “حالة الاقتتال الموجودة في القطاع”، كما تبذل جهدًا لإدخال المساعدات، وقال “يجب أن تدخل المساعدات بشكل يتناسب مع حجم الاحتياج الضخم جدًّا، ولا أظن أنه يمكن تحديد عدد معين لدخول الشاحنات، سواء بـ20 شاحنة أو 100 شاحنة، المفترض أن أي حجم للشاحنات يمكن إدخالها للقطاع أمر في منتهى الأهمية”.

وتابع “حريصون على دورنا الإيجابي للتهدئة، من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن”، لافتًا إلى أنه لا يريد أن يتحدث عن هذا الأمر إلا بعد حدوث أمور واقعية بشأنه.