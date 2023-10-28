العراق.. المساجد تصدح بالتكبير والدعاء تضامنا مع غزة (فيديو)

صدحت المساجد في كافة أنحاء العراق بالتكبير الليلة الماضية تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

جاء ذلك استجابة لدعوة ديوان الوقف السني العراقي، التي دعا فيها جميع مساجد البلاد إلى التكبير تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يواجهون “أعنف” قصف إسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الديوان في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أمس الجمعة، “يدعو ديوان الوقف السني مساجد وجوامع العراق كافة إلى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت دعما وتضامنا مع إخواننا الفلسطينيين في غزة”.

وذكر البيان أن قطاع غزة “يشهد في هذه اللحظات هجوما عنيفا، ويتعرض لتدمير شامل وإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني”.

وديوان الوقف السني العراقي هو الاسم الرسمي الذي اتخذته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعد غزو البلاد عام 2003، نظرا لإلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السابقة، وتوزيع مهامها على دواوين الأوقاف والجهات المختصة.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم السيوف الحديدية دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنًّا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجروح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.