برنامج الأغذية العالمي: قطاع غزة يحتاج لدخول 40 شاحنة يوميا

أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة لدخول 40 شاحنة إلى قطاع غزة يوميا، كي يتمكن من توسيع نطاق عملياته وتوفير المساعدات الغذائية لـ1.1 مليون شخص في الشهرين المقبلين.

وحتى أمس الجمعة، وصل العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح البري، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة 84 شاحنة (بمعدل 4 شاحنات فقط يوميا)، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.

وحذر البرنامج في بيان، من أن الأوضاع الكارثية التي يواجهها مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة قد تتفاقم بسبب النقص الحاد في الوقود، والذي يهدد بتوقف المساعدات الغذائية وعمليات الإغاثة الأخرى داخل القطاع.

وشدد البرنامج على أنه بدون إمدادات وقود إضافية، لن تتمكن المخابز التي تعمل مع برنامج الأغذية العالمي من إنتاج الخبز، لافتا إلى أنه في حال توقفها عن العمل فإن ذلك سيكون ضربة موجعة لآلاف الأسر.

وأكد البرنامج، أن سكان القطاع يحتاجون إلى تقديم المساعدات بشكل مستمر وبمستوى يتماشى مع الاحتياجات الهائلة لتخفيف المعاناة وتمكين إيصال المساعدات الضرورية للحياة.

ولفت إلى أن الوقود ليس ضروريا للمخابز فقط، ولكن أيضا للشاحنات التي تقوم باستلام وإيصال الإمدادات الغذائية التي تدخل عبر معبر رفح، إلى جانب أهميته للمستشفيات ومحطات ضخ وتحلية المياه.

وكانت غزة تتلقى حوالي 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات يوميا قبل 7 أكتوبر الجاري، بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز وفق ما أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني في مقال نشره بصحيفة الغارديان، أول أمس الخميس.

ومع تزايد الاحتياجات، يقوم البرنامج بمراجعة احتياجاته التمويلية صعودا ويقدر أنه سيحتاج إلى 100 مليون دولار على الأقل خلال الـ90 يوما المقبلة لمواصلة الاستجابة لحالة الطوارئ، حسب البيان.

ولليوم الـ22 على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي في إطار عملية عسكرية سماها السيوف الحديدية دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين.