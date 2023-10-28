بطريقة مبتكرة.. أتراك يعبرون عن تضامنهم مع فلسطين بإشغال مقهى ستاربكس (فيديو)

تضامن أتراك مع قطاع غزة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يشنه الاحتلال لليوم الثاني والعشرين على التوالي، بطريقة مبتكرة.

وشغل بعض الأتراك عددًا من فروع مقهى ستاربكس في إسطنبول، وملؤوا جميع مقاعد المقهى الأمريكي الشهير، دون أن يطلبوا مشروبًا واحدًا، مانعين بذلك دخول أي زبون إلى المقهى.

وجلس المناصرون للقضية الفلسطينية، رجالًا ونساءً، رافعين الأعلام والأوشحة الفلسطينية، ولافتات “الحرية لفلسطين”.

وتصاعدت منذ بدء العدوان الإسرائيلي لقطاع غزة، حملات مقاطعة لسلاسل المطاعم والمقاهي الشهيرة التي وصفها الناشطون بأنها تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.

وفي عدد من المدن العربية، دعا المتعاطفون مع القضية الفلسطينية إلى مقاطعة مقهى ستاربكس بسبب رفض الشركة الأم لبيان من نقابة العاملين بها يتضامن مع فلسطين.

كما انتشرت دعوات أخرى إلى مقاطعة ماكدونالز، بسبب توزيعه وجبات مجانية على الجنود الإسرائيلي في أعقاب بدء العدوان على غزة، في دعم غير مسبوق للاحتلال على حساب القضية الفلسطينية.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم السيوف الحديدية دمرت أحياء بكاملها، وأدت إلى استشهاد 7326، منهم 3038 طفلا و1726 امرأة، و414 مسنًّا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجروح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.