تزامنًا مع تكثيف قصف غزة.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باجتماع عاجل مع نتنياهو وتهدد باحتجاجات

أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم السبت، عن “قلقها الشديد” بشأن مصير ذويها واحتمال تعرضهم للقصف “العنيف” جراء تصعيد الجيش عملياته البرية وقصفه للقطاع.

جاء ذلك في بيان صدر عن ممثلي عائلات المحتجزين، نقلته “هيئة البث الإسرائيلية” الرسمية، وصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وورد في بيان عائلات المحتجزين “كانت هذه الليلة هي الأفظع على الإطلاق، مررنا خلالها بقلق شديد، كانت ليلة طويلة، على خلفية العملية الكبرى التي شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وعدم اليقين التام بشأن مصير المختطفين المحتجزين هناك ويتعرضون أيضا للقصف العنيف”.

وطالب ممثلو عائلات المحتجزين بعقد “اجتماع فوري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وأعضاء آخرين في مجلس (كابينت) الحرب”.

الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لغارات جوية على 150 هدفا تحت الأرض شمالي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/DlUQEYw0we — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

وحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فقد هدد الأهالي بأنه إذا لم يعقد نتنياهو وغالانت اجتماعًا معهم صباح اليوم، فسوف يقومون باحتجاجات واسعة مساء اليوم السبت.

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ميراف ليشم غونين، والدة المحتجزة رومي قولها “أنا لا أفهم الإستراتيجية، أنا أفهم الأمومة، وأشعر بأن هذه الحرب التي نخوضها قد خسرناها بالفعل. كيف يمكنكم التأكد من عودة ابنتي والمختطفين الآخرين أحياء؟”.

ويقول جيش الاحتلال إن حماس لديها 222 محتجزا بقطاع غزة، وسبق أن أطلقت الحركة على مرحلتين 4 نساء، أمريكيتين وإسرائيليتين، بوساطة قطرية ومصرية.

ويشنّ الاحتلال منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلق عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياءً بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا منهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنًّا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجروح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.