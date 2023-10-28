سياسة|قطاع غزة

تفاعل عالمي وعربي مع القصف الإسرائيلي غير المسبوق لغزة ومظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار (فيديو)

آثار الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
آثار الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة (الأناضول)
28/10/2023-|آخر تحديث: 28/10/202304:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثيرت مطالبات واسعة عبر المنصات العالمية والعربية بوقف القصف على قطاع غزة، إذ أطلق نشطاء العديد من الوسوم باللغات الإنجليزية مثل #GazaUnderFire، #CeasefireNOW، ووسم #غزة_تحت_القصف، وأكدوا أهمية حماية المدنيين ووقف استهدافهم، واستعرضوا مقاطع فيديو وصورا من جرائم الاحتلال في القطاع.

وأعرب نشطاء عن حزنهم وألمهم الشديد من الأوضاع التي يمر بها القطاع وسط صمت عالمي وعربي وعدم تحرك فعلي لوقف هذه الجرائم.

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وقالت إحدى المدونات عبر حسابها في إكس “غزة تُدمر والعالم كله صامت ويتفرج”، وعلق مدون آخر بقوله “2 مليون صامد 8 مليارات صامت”.

وقال أحد المعلقين خلال تعليقه على مقطع فيديو للقصف الذي طال القطاع “قصف هائل يحدث الآن في غزة، لقد قطعوا الاتصال بالإنترنت (ليمنعوا) الصحفيين في غزة من النشر وإظهار ما يحدث في غزة”، وقال أحد الصحفيين إن كل ما يمكنهم رؤيته الآن هو “السماء البرتقالية بسبب القنابل!”.

ودون حساب الأزهر الشريف عبر إكس قائلا “لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني”.

ودوّن أحد الصحفيين من القطاع عبر وسم غزة تحت القصف قائلا “أحدثكم من قبل غزة نحن الآن نُباد، انقطاع جميع الاتصالات بنا، لا تتركونا وحدنا لا تتركونا وحدنا”.

واعتبر أحد المدونين أنه من الممكن المساعدة عن طريق النشر والتوقيع على العرائض والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتثقيف الأشخاص الذين تعرفهم، وقال “لا تصمت”.

مظاهرات في عواصم ومدن أوروبية

وفي سياق متصل، شهدت العديد من العواصم والمدن الأوروبية، الجمعة، خروج العديد من المظاهرات تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، والذين عايشوا أصعب ليالي القصف والعدوان منذ بداية الحرب.

وتجمع مئات الأشخاص وسط العاصمة البلجيكية، بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وشهدت التظاهرة رفع أعلام فلسطين، والدعاء لمن استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية.

وفي مدينة “روتردام” غربي هولندا، ندد المتظاهرون بالهجمات الإسرائيلية على غزة ما أسفر عن قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال.

وهتف المتظاهرون “فلسطين حرة حرة”، مطالبين بالتوقف عن دعم الحرب والمجازر التي تحدث في غزة.

كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة لمظاهرات حاشدة دعما لغزة في العاصمة الألمانية برلين، وفي إندونيسيا وماليزيا وأستراليا، ومظاهرة حاشدة في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر : الجزيرة مباشر