تفاعل عالمي وعربي مع القصف الإسرائيلي غير المسبوق لغزة ومظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار (فيديو)

أثيرت مطالبات واسعة عبر المنصات العالمية والعربية بوقف القصف على قطاع غزة، إذ أطلق نشطاء العديد من الوسوم باللغات الإنجليزية مثل #GazaUnderFire، #CeasefireNOW، ووسم #غزة_تحت_القصف، وأكدوا أهمية حماية المدنيين ووقف استهدافهم، واستعرضوا مقاطع فيديو وصورا من جرائم الاحتلال في القطاع.

وأعرب نشطاء عن حزنهم وألمهم الشديد من الأوضاع التي يمر بها القطاع وسط صمت عالمي وعربي وعدم تحرك فعلي لوقف هذه الجرائم.

وقالت إحدى المدونات عبر حسابها في إكس “غزة تُدمر والعالم كله صامت ويتفرج”، وعلق مدون آخر بقوله “2 مليون صامد 8 مليارات صامت”.

وقال أحد المعلقين خلال تعليقه على مقطع فيديو للقصف الذي طال القطاع “قصف هائل يحدث الآن في غزة، لقد قطعوا الاتصال بالإنترنت (ليمنعوا) الصحفيين في غزة من النشر وإظهار ما يحدث في غزة”، وقال أحد الصحفيين إن كل ما يمكنهم رؤيته الآن هو “السماء البرتقالية بسبب القنابل!”.

ودون حساب الأزهر الشريف عبر إكس قائلا “لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني”.

ودوّن أحد الصحفيين من القطاع عبر وسم غزة تحت القصف قائلا “أحدثكم من قبل غزة نحن الآن نُباد، انقطاع جميع الاتصالات بنا، لا تتركونا وحدنا لا تتركونا وحدنا”.

واعتبر أحد المدونين أنه من الممكن المساعدة عن طريق النشر والتوقيع على العرائض والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتثقيف الأشخاص الذين تعرفهم، وقال “لا تصمت”.

the innocent people in gaza cannot be heard right now. you can help by posting, signing petitions, call for ceasefires & educate the people you know. DONT BE SILENT.

below are some helpful threads that everyone can use as a guide ‼️#FreePalestine#CeaseFireNOW pic.twitter.com/co5ikJrPDD

— wonbin pics (@parkwonbinpics) October 28, 2023