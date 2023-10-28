حماس تتعهد باستخدام كل قوتها بعد تكثيف إسرائيل لعملياتها البرية في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت إن مقاتليها في غزة مستعدون لمواجهة عدوان إسرائيل بكل قوتهم بعدما وسع جيش الاحتلال هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة.

وأعلنت حماس أن مقاتليها يشتبكون مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق قريبة من الحدود، بعدما كثفت إسرائيل هجماتها على غزة.

واستمر انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة، وقالت شركات الاتصالات وجمعية الهلال الأحمر إن الانقطاع بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في إفادة بثها التلفزيون مساء أمس الجمعة “إضافة إلى الهجمات التي نفذت في اليومين الماضيين، توسع القوات البرية عملياتها الليلة”، وهو ما يثير تساؤلا بخصوص ما إذا كان الاجتياح البري المرتقب منذ وقت طويل لغزة قد بدأ.

وأضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية تنفذ ضربات مكثفة على الأنفاق التي حفرتها حماس وغيرها من البنية التحتية.

واليوم السبت قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة الليلة الماضية.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس في وقت متأخر أمس الجمعة، إن مقاتليها اشتبكوا مع جيش الاحتلال في بلدة بيت حانون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع.

وذكرت حماس في بيان في وقت مبكر اليوم السبت أن “كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات”.

وأضاف البيان “لن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم تحقيق أي إنجاز عسكري”.