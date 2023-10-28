حماس تحاول تحديد مكان 8 محتجزين روس إسرائيليين في غزة ولافروف يحذر من “كارثة تستمر لعقود”

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق، اليوم السبت أن الحركة تحاول تحديد مكان 8 رهائن يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية؛ تمهيدًا للإفراج عنهم.

وقال أبو مرزوق الذي يزور موسكو كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية “نبحث الآن عن الأشخاص الذين أشار إليهم الجانب الروسي. إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم”.

وأوضح أنه تسلم من وزارة الخارجية الروسية قائمة تضم 8 أسماء لأشخاص روس إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، قائلا “نبدي اهتماما كبيرا بهذه القائمة ونتعامل معها بعناية لأننا نعتبر روسيا صديقا قريبا جدا”.

وكان أبو مرزوق قد وصل الخميس إلى موسكو لإجراء مباحثات، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة قبل 3 أسابيع.

وأعلن الكرملين الثلاثاء عدم إحراز أي تقدم على صعيد الإفراج عن المحتجزين الروس لدى حماس، حتى إنه أقر بعدم معرفة عدد هؤلاء.

وفضلا عن المحتجزين، يقيم مئات من المواطنين الروس في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف.

إلى ذلك، أوضح أبو مرزوق عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات للإفراج عن سائر المحتجزين لدى حماس، لكنه أكد أن “مدنيين أبرياء” سيطلق سراحهم “حين تتوافر الظروف”، لافتا إلى أن قضية العسكريين المحتجزين تتطلب “مفاوضات وتبادل سجناء”، مشيرا إلى أن حماس تحتجز “مئات الأسرى العسكريين”.

وبخلاف الولايات المتحدة، لا تصنف روسيا حماس منظمة إرهابية، بل ظلت دائما تقيم علاقات مع الحركة.

كارثة تستمر لعقود

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إذا تم تدمير غزة وتهجير مليوني نسمة منها، فإن ذلك سيخلق كارثة تستمر لعقود، إن لم يكن لقرون.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة بيلتا للأنباء، حيث تطرق إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل أعلنت أن ردها سيكون بلا رحمة، دون الالتزام التام بمعايير القانون الدولي، وأنها ستقضي على حركة حماس.

وأضاف أنه لا يمكن تدمير حماس دون تدمير غزة مع غالبية السكان المدنيين.

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة وقف الاشتباكات في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وشهدت غزة ليلة السبت، قصفا هو الأعنف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تسبب في تدمير مئات المباني كلّيًّا، تزامنًا مع توغّل برّي محدود، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع لعزله عن العالم الخارجي.