رئيس الوزراء الاسكتلندي: كم من الأطفال يجب أن يُقتلوا حتى يقول العالم كفى؟

مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة. وشنه، الجمعة، غارات مكثفة غير مسبوقة، تساءل رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف في تغريدة على موقع إكس قائلا “كم من الأطفال يجب أن يقتلوا حتى يقول العالم كفى”.

وقال حمزة الذي يتواجد والدا زوجته في غزة، إن القطاع تحت القصف العنيف وانقطعت الاتصالات بشكل كامل، مؤكدا “لا يمكننا الوصول إلى عائلتنا المحاصرة في منطقة الحرب منذ ما يقرب من 3 أسابيع”.

وأضاف “لا يسعنا إلا أن نصلي من أجل البقاء على قيد الحياة في الليل”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن استشهاد 7326 فلسطينيا بينهم 3038 طفلا و1726 نساء و414 مسنًّا، وإصابة 18967 آخرين، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.

Gaza is under intense bombing.

Telecommunications have been cut.

We can't get through to our family who have been trapped in this war zone for almost 3 weeks.

We can only pray they survive the night.

How many more children have to die before the world says enough?

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) October 27, 2023