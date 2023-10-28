شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من دعم الإرهاب الصهيوني وتخاذل عن نصرة فلسطين

دعا شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، العالم إلى الوقف الفوري لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المكثف على غزة، وإدانته، متهما إسرائيل بـممارسة “إرهاب أعمى”.

جاء ذلك في بيان لشيخ الأزهر، بعد قطع الاتصالات والإنترنت في كافة أنحاء القطاع، تزامنا مع تكثيف القصف على مناطق واسعة في غزة.

وقال الطيب “ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى”.

وأكد أن ما تفعله إسرائيل بغزة “انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية”، داعيا العالم إلى إدانته، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورا.

إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم… — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) October 27, 2023

وقال الطيب “لن يرحم التاريخ كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكل من دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني”.

وأضاف أنه “من الواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف، لإيجاد حل فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يمارس ضده مجزرة إنسانية، لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلا لها”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة)، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وتسيطر دولة الاحتلال الإسرائيلي على شبكات الاتصالات في فلسطين، خاصة تلك التي تربط الضفة الغربية بقطاع غزة، أو التي تربط الأراضي الفلسطينية بالعالم.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة المحاصر لليوم الحادي والعشرين على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 7326 فلسطينيا بينهم 3038 طفلا و1726 نساء و414 مسنًّا، وإصابة 18967 آخرين، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.