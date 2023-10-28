عزت الرشق للجزيرة مباشر: المقاومة جاهزة لصد محاولات التوغل البري ونطالب الدول العربية بطرد سفراء الاحتلال (فيديو)

قال عزت الرشق القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن القصف الوحشي لقطاع غزة الليلة الماضية يأتي في إطار حرب “الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا بغطاء أمريكي”.

وأضاف الرشق خلال مداخلة هاتفية عبر الجزيرة مباشر، أن الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات والإنترنت في محاولة لحجب الحقيقة ومنع ظهور صور لجرائمه، وإنه يحاول أن يقدم للعالم روايته الكاذبة في ظل صعوبة نقلها من غزة.

ويرى القيادي بحركة حماس أن التردد الإسرائيلي في الاجتياح البري لغزة يعكس حالة من الارتباك والخوف، مؤكدًا أن المقاومة بدورها جاهزة للتصدي بقوة لمحاولات التوغل البري.

وأشار إلى أن مستشفى الشفاء مهدد بالقصف بعد أكاذيب الاحتلال باستخدامه لأغراض عسكرية من قبل حماس، لافتًا إلى أن المستشفى يؤوي أكثر من 40 ألف مواطن.

عزت الرشق: الاحتلال يستطيع أن يدمر لكن لن يحظى بانتصار#غزة_لحظة_بلحظة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/QYi9UOM5n8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

وأكد أن تجويع سكان غزة ومنع المياه والوقود والكهرباء هو “جريمة حرب”، وطالب بالضغط من أجل فتح معبر رفح بشكل مستمر لإدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية.

وأشاد بالمظاهرات التي انطلقت في جميع المدن العربية والإسلامية وفي العالم، مطالبًا الحكومات العربية بأن تستخدم وسائل الضغط على الاحتلال من خلال طرد سفرائه.

وثمّن جهود المجموعة العربية، التي بذلتها أمس الجمعة، لإصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.

عزت الرشق: أمريكا شريكة للاحتلال في جريمة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني#غزة_لحظة_بلحظة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ZpjDY2toEo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

وأكد أنه من المهم الآن الضغط من أجل تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقف العدوان ودخول المساعدات والوقود إلى غزة.

وعلى مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة حتى اليوم السبت، واصلت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف والمكثف لمواقع في شمال قطاع غزة.

ويأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه سلطات الاحتلال جميع الاتصالات والإنترنت عن القطاع، وتعيش غزة من دون كهرباء منذ بدء العدوان عليها في السابع من الشهر الجاري.