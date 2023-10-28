هيومن رايتس ووتش: انقطاع الاتصالات في غزة يهدد بإخفاء فظائع جماعية ضد المدنيين

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف قد يشكل “غطاء لفظائع جماعية واسعة ضد المدنيين”.

وقالت المسؤولة في المنظمة ديبورا براون، في بيان، صدر اليوم، إن انقطاع المعلومات قد يكون بمثابة “غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان”.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة.

🚨يتعرض المدنيون في غزّة لخطر غير مسبوق: قطعت إسرائيل كافة سبلهم للاتصال، بينما تكثّف القصف وتوسّع هجماتها البرية.👇 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 27, 2023

وأعربت المنظمة غير الحكومية عن أسفها لأن “انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات”.

أكثر من 2 مليون شخص في #غزة مقطوعون عن العالم بسبب قطع الاتصالات. هذا التعتيم قد يغطي على فظائع واسعة ضد المدنيين pic.twitter.com/5YMOOzyEjp — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) October 28, 2023

بدورها، تحدثت خدمة “نت بلوكس”، المعنية بمراقبة الاتصال بالإنترنت، عن “انهيار الاتصال في قطاع غزة”.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقدت وكالات أممية عدة الاتصال بفرقها في غزة.

وأوضحت منسقة الشؤون الإنسانية في “أوتشا” لين هاستينغزز، إن العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات “لا يمكن أن تستمر بلا اتصالات”.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني على موقع X أنه “فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في قطاع غزة، بسبب قطع السلطات الإسرائيلية الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت”.

وأضاف الهلال الأحمر أن هذا “يؤثر في رقم الطوارئ المركزي 101 ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين” في ظل استمرار الغارات، مبديا “قلقه العميق” حيال قدرة الأطباء على مواصلة تقديم الرعاية في ظل هذه الظروف، وكذلك حيال سلامة موظفيه.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية، قد قالت مساء أمس الجمعة إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.