وزارة الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي حوّل القطاع إلى قطع من اللهب و825 عائلة أبيدت بالكامل (فيديو)

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية مجازر هي الأعنف منذ بدء العدوان علي قطاع غزة، وحولها إلى “قطع من اللهب”.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية، 53 مجزرة راح ضحيتها 377 شهيدًا غالبيتهم من النازحين الذي أرغمهم الاحتلال على التوجه لجنوب قطاع غزة، والتي اعتبرها كما يزعم “مناطق آمنة”.

وأوضح أن حسب آخر تحديث للوزارة حول عدد الشهداء منذ بدء العدوان على القطاع وحتى اللحظة، ارتفع ليصل إلى 7703 شهداء من بينهم 3595 طفلًا، بالإضافة لإصابة أكثر من 19 ألفا.

وأشار إلى أن 825 عائلة فلسطينية أبيدت تمامًا وراح ضحيتها 5824 شهيدًا، ولا يزال المئات منهم تحت الأنقاض، وتلقت الوزارة 1800 بلاغ، منهم 1000 بلاغ عن أطفال مفقودين.

وطالب القدرة، بالتدخل الدولي العاجل لحماية المؤسسات الصحية والمستشفيات والطواقم الطبية في القطاع، وذلك في ظل “تعمد الاحتلال وضعها في دائرة الاستهداف أمام سمع العالم، كما تحدث بالأمس عن مجمع الشفاء الطبي الأكبر في فلسطين”.

كما طالب مصر بالعمل الفوري على فتح معبر رفح لضمان تدفق المساعدات الصحية وإدخال الوقود وإخراج المرضى والجرحى.

وفي ظل نقص الكوادر الطبية، ناشد القدرة كافة خريجي وطلبة الطب والتمريض والأطباء المتقاعدين بالتطوع بسبب الضغط على المستشفيات.