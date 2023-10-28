وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يدعو لمبادلة جميع الأسرى الفلسطينيين بالإسرائيليين لدى المقاومة

دعا وزير الدفاع ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، مقابل إطلاق حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سراح الأسرى الإسرائيليين لديها.

وقال موفاز في مقابلة أجرتها معه القناة 12 الإسرائيلية الخاصة “أعتقد أنه كان ينبغي لهم (الحكومة الإسرائيلية) أن يبدأوا حملة عسكرية ضد حزب الله، ويبذلوا قصارى جهدهم مع حماس لإطلاق سراح المختطفين أولا”.

وأضاف “كنتُ لأدعهم (حماس) يأخذون جميع السجناء (الفلسطينيين) الستة آلاف، مقابل إطلاق سراح المختطفين (الإسرائيليين)”.

وتابع موفاز “سأعيدهم (الأسرى الفلسطينيين) جميعا إلى قطاع غزة، وقبل كل شيء سأعمل على إطلاق سراح المختطفين والأسرى الإسرائيليين”.

ولفت إلى أنه لا يدور الحديث عن مختطف إسرائيلي واحد أو اثنين، بل 229 حتى اليوم، وهذا رقم لا يُصدَّق.





وشغل موفاز منصب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 1998 إلى 2002، ووزيرا للدفاع من 2002 إلى 2006.

وأوضح موفاز أنه “في حرب يوم الغفران (6 أكتوبر/تشرين الأول 1973)، عندما حدث إخفاق قبل 50 عاما وكنت ضابطا قائد دورية للمظليين، لم يصل الأمر إلى المدنيين، انتهى بين الجيش الإسرائيلي والمصري والسوري”.

ودعا موفاز إلى عدم تقديم أي مساعدات إنسانية لقطاع غزة، أو فتح ممر إنساني إلا بعد أن تقدّم حماس قائمة بعدد وأسماء الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هغاري إن عدد الأسرى والمحتجزين لدى حماس والذين تم إبلاغ عائلاتهم هو 229 شخصا.

وسبق أن أطلقت حماس على مرحلتين 4 نساء، أمريكيتين وإسرائيليتين، بوساطة قطرية ومصرية.

والخميس الماضي، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، إن عدد الأسرى في سجون الاحتلال ووفقا للمعطيات المتوفرة بلغ نحو 6700 بعد حملات الاعتقال المتصاعدة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم السيوف الحديدية، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء بينهم 3195 طفلا و1863 امرأة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجروح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها، قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء.