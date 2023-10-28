سياسة|فلسطين

يهود أمريكيين يغلقون محطة غراند سنترال في نيويورك احتجاجا على قصف غزة (فيديو)

احتل المتظاهرون قاعة المسافرين الرئيسية في المحطة
احتل المتظاهرون قاعة المسافرين الرئيسية في المحطة (منصات التواصل)
28/10/2023

احتشد الآلاف من اليهود المناصرين للسلام في محطة قطارات “غراند سنترال” الشهيرة وسط مدينة نيويورك الأمريكية بهدف المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإعلان وقف إطلاق نار عاجل.

وقالت هيئة النقل في مدينة نيويورك إن مئات المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار أغلقوا المحطة وهي أحد مراكز النقل الرئيسية في المدينة أمس الجمعة.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني “محطة غراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب احتجاج”، وحثت الركاب على استخدام محطات بديلة والأخذ في الاعتبار بزيادة وقت الانتقالات.

واحتل المتظاهرون قاعة المسافرين الرئيسية في المحطة، مرتدين قمصانًا سوداء، وحملوا لافتات عليها عبارات من قبيل، “يجب أن تصبح فلسطين حرة” و”نريد وقف إطلاق نار فورًا” و”كونوا معنا الجانب الصحيح من التاريخ”.

وكُتب على إحدى اللافتات المرفوعة داخل المبنى “احزنوا على الموتى، وقاتلوا بكل قوة من أجل الأحياء”.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدفق المتظاهرين من محطة القطار إلى الشارع 42 في وسط مانهاتن، واحتجاز سلطات إنفاذ القانون لعدد كبير من الأشخاص.

ونشرت مجموعة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، التي نظمت الاحتجاج، مقطعا مصورا على إنستغرام يظهر الشرطة في المحطة ترافق صفا طويلًا من المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون قمصانا كتب عليها “أوقفوا إطلاق النار الآن” و”ليس باسمنا” وأذرعهم خلف ظهورهم.

وكتبت المجموعة في المنشور “يتم اعتقال المئات من اليهود والحلفاء فيما يُرجح أنه أكبر عصيان مدني جماعي تشهده مدينة نيويورك خلال عقدين من الزمن”.

المصدر : وكالات