يهود أمريكيين يغلقون محطة غراند سنترال في نيويورك احتجاجا على قصف غزة (فيديو)

احتشد الآلاف من اليهود المناصرين للسلام في محطة قطارات “غراند سنترال” الشهيرة وسط مدينة نيويورك الأمريكية بهدف المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإعلان وقف إطلاق نار عاجل.

وقالت هيئة النقل في مدينة نيويورك إن مئات المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار أغلقوا المحطة وهي أحد مراكز النقل الرئيسية في المدينة أمس الجمعة.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني “محطة غراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب احتجاج”، وحثت الركاب على استخدام محطات بديلة والأخذ في الاعتبار بزيادة وقت الانتقالات.

Thousands are sitting in at Grand Central Station demanding a #CeasefireNOW.

In just two weeks, more than 7,000 Palestinians and 1,400 Israelis were killed. Right now, Israeli warplanes are flattening entire neighborhoods in Gaza. This is what the US government is supporting. pic.twitter.com/QybGb9j3XV

