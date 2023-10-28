يهود أمريكيون يغلقون محطة غراند سنترال في نيويورك احتجاجا على قصف غزة (فيديو)

احتشد الآلاف من اليهود المناصرين للسلام في محطة قطارات “غراند سنترال” الشهيرة وسط مدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإعلان وقف إطلاق نار عاجل.

وقالت هيئة النقل في مدينة نيويورك إن مئات المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار أغلقوا المحطة وهي أحد مراكز النقل الرئيسية في المدينة أمس الجمعة.

يطالبون بوقف الحـ ــرب.. يهود يحتشدون في محطة القطارات الرئيسية بـ #نيويورك والشرطة تعتقل المئات منهم#أمريكا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Jqv7NGBYvi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني “محطة غراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب احتجاج”، وحثت الركاب على استخدام محطات بديلة والأخذ في الاعتبار زيادة وقت الانتقالات.

Thousands are sitting in at Grand Central Station demanding a #CeasefireNOW. In just two weeks, more than 7,000 Palestinians and 1,400 Israelis were killed. Right now, Israeli warplanes are flattening entire neighborhoods in Gaza. This is what the US government is supporting. pic.twitter.com/QybGb9j3XV — Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 28, 2023

واحتل المتظاهرون قاعة المسافرين الرئيسية في المحطة، مرتدين قمصانًا سودًا، وحملوا لافتات عليها عبارات منها “يجب أن تصبح فلسطين حرة”، و”نريد وقف إطلاق نار فورًا”، و”كونوا معنا في الجانب الصحيح من التاريخ”.

وكُتب على إحدى اللافتات المرفوعة داخل المبنى “احزنوا على الموتى، وقاتلوا بكل قوة من أجل الأحياء”.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدفق المتظاهرين من محطة القطار إلى الشارع 42 في وسط مانهاتن، واحتجاز سلطات إنفاذ القانون لعدد كبير من الأشخاص.

ونشرت مجموعة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، التي نظمت الاحتجاج، مقطعا مصورا على إنستغرام يظهر الشرطة في المحطة ترافق صفًّا طويلًا من المتظاهرين وهم يرتدون قمصانًا كتب عليها “أوقفوا إطلاق النار الآن” و”ليس باسمنا” وأذرعهم خلف ظهورهم.

وكتبت المجموعة في المنشور “يتم اعتقال المئات من اليهود والحلفاء فيما يُرجح أنه أكبر عصيان مدني جماعي تشهده مدينة نيويورك خلال عقدين من الزمن”.