“أخطأت”.. نتنياهو يعتذر عن اتهامه الجيش والاستخبارات بالمسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر

أقر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأنه أخطأ عندما حمَّل الجيش والاستخبارات الإسرائيلية المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما بدأت حركة حماس معركة طوفان الأقصى.

وقال نتنياهو في تغريدة على منصة إكس: أخطأت. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يُقال وأعتذر عن ذلك”.

وأضاف: “أعطي الدعم الكامل لجميع رؤساء الأذرع الأمنية. أقوم بتعزيز رئيس الأركان وقادة وجنود الجيش الموجودين على الجبهة ويقاتلون من أجل الوطن. معا سوف نفوز”.

טעיתי. דברים שאמרתי בעקבות מסיבת העיתונאים לא היו צריכים להיאמר ואני מתנצל על כך. אני נותן גיבוי מלא לכל ראשי זרועות הביטחון. אני מחזק את הרמטכ״ל ואת מפקדי וחיילי צה״ל שנמצאים בחזית ונלחמים על הבית. יחד ננצח. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 29, 2023

وكان نتنياهو أثار موجة غضب في إسرائيل بعد اتهاماته، إذ قال في بيان نشره على منصات التواصل الاجتماعي الأحد: “لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا الحرب من جانب حماس”.

وتابع: “بل على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمَن فيهم رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك، أن حماس ارتدعت ومعنية بالتسوية”.

عاجل | حساب نتنياهو عبر منصة إكس يحذف بيانا يتهم فيه الأجهزة الأمنية بالمسؤولية عما وصفه بالفشل الأمني في توقع هجوم 7 أكتوبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: محاولات نتنياهو التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على المؤسسة الأمنية تضعف الجيش بيني غانتس عضو حكومة الطوارئ… pic.twitter.com/yFu6DOTApL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023

وأردف “هذا هو التقييم الذي تم تقديمه مرارا وتكرارا إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية من جانب جميع أفرع الأمن وأجهزة الاستخبارات، بما في ذلك حتى اندلاع الحرب”.

وعلى إثر انتقادات عديدة وهجوم حاد على نتنياهو، لاسيما من سياسيين، حذف نتنياهو بيانه من منصات التواصل، واعتذر لاحقا.

ويتولى نتنياهو رئاسة الحكومة منذ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي توصف في الإعلام الإسرائيلي بأنها أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرئيل.