استشهاد 13 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال منزل عائلة طموس في خان يونس (فيديو)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم علي قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ23 على التوالي، مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى جراء القصف العشوائي للمباني السكنية علي رؤوس ساكنيها.

وقصف الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزلا لعائلة طموس في شارع المجادلة غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد 13 مواطنا غالبيتهم من الأطفال، وإصابة العشرات بجروح، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الهائل الذي خلفته الغارة الجوية الإسرائيلية علي منزل عائلة طموس، حيث سُوّي المنزل بالأرض.

وكان منزل عائلة طموس ضمن غارات جوية استهدفت عددا من المباني في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، حيث استُشهد 57 مواطنا على الأقل غالبيتهم من النازحين، وتم نقلهم إلى مستشفيي “أبو يوسف النجار” وناصر.





وأفادت وزارة الداخلية في غزة، صباح اليوم، باستشهاد 3 على الأقل إضافة إلى عدد من الإصابات، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في رفح، وآخر في بيت لاهيا.

وتشن إسرائيل منذ 23 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 8005 شهداء بينهم 3324 طفلا و2062 امرأة، إلى جانب 20242 أصيبوا بجروح مختلفة، وفقا لوزارة الصحة في غزة.