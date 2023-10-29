الأونروا: مقتل العشرات من موظفينا في غزة وما يدخل من مساعدات هو فتات الفتات (فيديو)

قال المتحدث باسم الأونروا في قطاع غزة إن أكثر من 55 موظفا في المنظمة قتلوا في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مضيفا أن ما دخل من مساعدات إلى القطاع هو مجرد “فتات الفتات”.

وذكر عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا في قطاع غزة أنه لم يدخل القطاع سوى عشرات الشاحنات على مدى عدة أيام، فيما كانت تدخل نحو 600 شاحنة بشكل يومي قبل اندلاع الحرب.





وأضاف أنه إذا لم تدخل 100 شاحنة بصورة يومية لغزة “فسنكون أمام كارثة لن يمكن السيطرة عليها”، مؤكدا ضرورة “عدم بيع الوهم للناس”.

وأوضح المسؤول الأممي أن عمل المنظمة في القطاع مهدد في ظل نقص الوقود، لأن ذلك يؤثر على كافة القطاعات مثل المستشفيات والمخابز.

وذكر أبو حسنة أن الغضب يتزايد بشكل كبير وسط سكان قطاع غزة بسبب شح الخدمات.