القسام تعلن تنفيذ عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية وقتل عددا من الجنود

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” تنفيذ عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية غرب معبر “إيرز” و”الإجهاز” على عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت “كتائب القسام” في بيان، اليوم الأحد، “بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب “إيرز” نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية”.

وأضافت أن “مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة”.

وأشارت إلى أنه “بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب “إيرز”، وقع اشتباك مسلح عنيف مجدداً قرب السياج الفاصل”.

وأكدت القسام “أن قواتها قامت بدك موقع إيرز الصهيوني بقذائف الهاون والصواريخ لقطع الدعم عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع”.

من جهتها، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء الاشتباكات في معبر إيرز والقضاء على كل المسلحين.

كتائب القـ ـسام: ندك موقع إيرز الصهيوني بقذائف الهاون والصواريخ لقطع الدعم عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع 🔴 الإذاعة الإسرائيلية: قتال مستمر بين المسلحين الفلسطينيين وقوات الجيش عند منطقة إيرز 🔴 إعلام إسرائيلي: تبادل إطلاق النار عند معبر إيرز والقضاء على… pic.twitter.com/JOab8fz70H — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت آليات إسرائيلية متوغلة شمال غربي قطاع غزة.

وأشارت “القسام” في منشورات عبر حسابها على منصة تليغرام إلى أن كتائبها” دكت” آليات إسرائيلية متوغلة شمال غربي غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت أن عناصرها استهدفوا دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما.

وتشن إسرائيل منذ 23 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة، ردا على عملية “طوفان الأقصى”، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 8005 شهداء بينهم 3324 طفلا و2062 امرأة، إلى جانب 20242 أصيبوا بجروح مختلفة، وفقا لوزارة الصحة في غزة.