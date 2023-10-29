كتائب القسام تقصف تل أبيب وتتصدى لقوات إسرائيلية شمالي غزة (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تتصدى لقوات إسرائيلية بعدما تسللت خلف خطوطها في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واستهدفتها بنيرانها مما أدى إلى إصابة جنود الاحتلال.

وأضافت الكتائب في بيان صباح اليوم الأحد “يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا”.

وتابعت أن مقاتليها “خاضوا معها (القوات) اشتباكات مسلحة، واستهدفوا آليات العدو بقذائف الياسين 510 الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عمليات قنص. واعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية”.

وفي بيان ثانٍ، قالت “القسام” إنها استهدفت بطائرة الزواري الانتحارية تجمعا لآليات جيش الاحتلال في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا.

خبير عسكري أمريكي : أمام الإسرائيليين تحديات كبيرة والوضع سيكون بالغ الصعوبة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/06QATU8uS4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023

بوارج حربية إسرائيلية

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في حادثين منفصلين شمال غزة. وتُعَد هذه أول إصابات يعلن عنها الجيش منذ شروعه بعمليات برية في غزة مساء يوم الجمعة الماضي.

وأفاد مراسل الأناضول بأن بوارج حربية إسرائيلية أطلقت نيرانا كثيفة باتجاه المنطقة التي يتصدى فيها مقاتلو القسام للقوات الإسرائيلية المتوغلة.

قصف تل أبيب

وبالتزامن مع هذه الاشتباكات والقصف الإسرائيلي المتواصل والمكثف على قطاع غزة مخلفا مئات الشهداء الجدد، أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب، وقالت إنه يأتي “ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.





في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم، بسقوط صاروخ أُطلق من غزة في ضواحي تل أبيب، كما أفادت وسائل إعلام عبرية بدوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وغلاف غزة.

وتشن إسرائيل منذ 23 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة، ردا على عملية “طوفان الأقصى”، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 8005 شهداء بينهم 3324 طفلا و2062 امرأة، إلى جانب 20242 أصيبوا بجروح مختلفة، وفقا لوزارة الصحة في غزة.