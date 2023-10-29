“القسام” تنشر تفاصيل استهداف ناقلة جنود إسرائيلية من طراز النمر خلال معركة طوفان الأقصى (فيديو)

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس السبت، مقطع فيديو لاستهداف ناقلة جنود مدرعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من طراز النمر.

وتم استهداف المدرعة بصاروخ كورنيت موجَّه شرق الشجاعية ضمن معركة طوفان الأقصى في السابع من الشهر الجاري. وظهر في الفيديو رتل عربات تابع لجيش الاحتلال أثناء سيره عندما انطلق الصاروخ فأصاب المدرعة التي كانت في المقدمة، والتي كانت تقل 14 جنديا إسرائيليا، حسب كتائب القسام.

المدرعة النمر

المدرعة النمر هي من تصميم شركة “أوشكوش” الأمريكية، وتم تطويرها في إسرائيل، وتصل تكلفتها إلى نحو 250 ألف دولار.

يبلغ الوزن الإجمالي للمدرعة 10 أطنان، وتستوعب مقصورتها 14 جنديا، وتبلغ سرعتها 70 كيلومترا في الساعة، وزُودت بكاميرات تتيح رؤية واسعة لمحيط المدرعة وبفتحات تتيح للجنود القنص من الداخل.

تحتوي المدرعة على أنظمة سلامة وأسلحة متقدمة ومدافع رشاشة، ولا تتمكن طلقات الأسلحة الخفيفة من إلحاق الأذى بها.

صاروخ كورنيت

هو صاروخ مضاد للدروع، روسي الصنع، موجَّه ومصوَّب بأشعة ليزر، بشكل نصف أوتوماتيكي، بحيث يصوب الرامي الصاروخ نحو الهدف، ويوجه علامة تصويب الصاروخ حتى الإصابة، ويمكن إطلاقه من خلال منصة تُثبَّت على الأرض أو الكتف مباشرة.

ويتم توجيه الصاروخ عبر موجّه بصري من خلال الرامي الذي يتابع توجيهه حتى يصل إلى هدفه، ويمتلك قدرة على المناورة من خلال الالتفاف في حلقات دائرية أثناء تحليقه باتجاه الهدف حتى المرحلة الأخيرة، التي يطبق فيها على الهدف ويتوجه إليه مباشرة.