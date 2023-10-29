تركيا: نرفض افتراءات مسؤولين إسرائيليين على الرئيس أردوغان

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، رفضها الافتراءات والادعاءات التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين على الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، ردت فيه على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت الخارجية التركية في هذا الخصوص “نرفض بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين على الرئيس أردوغان، والتي لا أساس لها من الصحة”.

وأكد البيان أن “بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين لا يطيقون سماع الحقائق، يسعون من خلال التحريف والافتراءات إلى تغيير الأجندة على أمل التغطية على المجزرة الوحشية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين في غزة، وهذه المساعي تسفر عن نتائج”.

وأضاف البيان “استهداف الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش والرئيس أردوغان من قِبل هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية أمام عيون العالم أجمع والذين لا يستطيعون حتى تحمّل الانتقاد والتنديد، دليل واضح على العجز الذي وقعوا فيه”.

وتابع البيان “نعيد الاتهام بمعاداة السامية والافتراء والشتائم من قِبل مسؤولين إسرائيليين ضد رئيسنا وبلدنا إليهم بالطريقة نفسها”.

وأردف “على عكس العديد من الدول التي تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط اليوم، من المعروف للجميع أن سجل تركيا في هذه القضية (معاداة السامية) نظيف ونقي”.

وأشار البيان إلى أن “الحقيقة التي يعترف بها جميع المؤرخين هي أن تركيا كانت ملاذا آمنا لكل من تعرّض للاضطهاد عبر التاريخ، بما في ذلك اليهود”.

ودعا البيان السلطات الإسرائيلية إلى الاستجابة بشكل عاجل لدعوات وقف إطلاق النار من أجل إنهاء الهمجية التي تهدف إلى القضاء على كامل سكان غزة.

وكان الرئيس التركي قد قال خلال تجمّع جماهيري حاشد لنصرة فلسطين في إسطنبول، أمس السبت، إن بلاده عازمة على “إعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم أجمع”.