حزب الله يعلن استهداف موقع “العباد” الإسرائيلي بالقذائف والصواريخ الموجهة (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين، السبت، أن عناصره هاجموا مواقع “ريشا” و”الجرداح” و”العباد” الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة.

ونشر الإعلام الحربي في “حزب الله” مشاهد استهداف عناصره “وسائط الجمع الحربي” في “موقع العباد الإسرائيلي” عند الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث حققوا “إصابات مباشرة”. وفق بيان الحزب.

بالفيديو |إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم السبت بتاريخ 28-10-2023 وسائط الجمع الحربي في موقع العباد الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة. pic.twitter.com/5esAY6BtS0 — المُلتقى المقاوم (@2e3lammk2020) October 28, 2023

ومنذ صباح السبت، أطلق حزب الله عدة صواريخ موجهة ضد مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل على عدة بلدات حدودية.

في السياق، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات حدودية لبنانية عدة بالمدفعية والقذائف الفوسفورية ما أدى إلى حرائق في عدة “أحراج” على طول الحدود، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن “العدو الاسرائيلي قصف بلدة مركبا بالقذائف الفوسفورية”.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية “خراج شيحين وزبقين” بقذائف 155 ملمترا وبالقذائف الفوسفورية الحارقة، وقد خلف القصف حرائق في الأودية والأحراج في تلك المنطقة.

وقالت الوكالة إن جيش الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي منطقة “رأس الظهر” في الحي الغربي بـ “ميس الجبل” بقذيفتين.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 7 من أكتوبر/تشرين أول الجاري (تاريخ بدء عملية طوفان الأقصى) تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، أوقع شهداء من حزب الله وقتلى من الجانب الإسرائيلي.