داخلية غزة تدعو مصر إلى اتخاذ قرار “تاريخي” بفتح معبر رفح ووقف الكارثة (فيديو)

دعا إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، مصر إلى اتخاذ قرار “تاريخي” بفتح معبر رفح البري بشكل عاجل.

وقال البزم في مؤتمر صحفي “على مصر أن تنحاز للعروبة والإنسانية وتفتح المعبر لإدخال المساعدات إلى القطاع، ووقف الكارثة المتفاقمة في غزة”. وأضاف أن “مصر بتاريخها ووزنها قادرة على اتخاذ هذا القرار”.

وفي وقت سابق اليوم، دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، مصر إلى فتح معبر رفح لنقل الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإنقاذ القطاع من “الكارثة الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية”.

وتابعت الفصائل: “ما زال الاحتلال الإرهابي يواصل قطع إمدادات الوقود والدواء والغذاء والماء والاتصالات والإنترنت وعزل غزة عن العالم الخارجي، في ارتكابٍ فظيع لكل المجازر والجرائم والإرهاب ضد شعبنا الفلسطيني”.

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، ويواصل قطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ العام 2006.

وبوتيرة يومية، تدخل قوافل مساعدات إنسانية منذ أيام إلى غزة من معبر رفح مع مصر، لكن السلطات المحلية في القطاع ومنظمات إغاثية تقول إن المساعدات محدودة جدا ولا ترتقي إلى مستوى الكارثة الإنسانية.

ومعبر رفح هو المعبر الوحيد لغزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، لكنها قصفت مرارا الجانب الفلسطيني من المعبر، وتٌخضع عملية دخول المساعدات لتنسيق بين مصر وإسرائيل.

وأمس السبت، استنكر المتحدث باسم كتائب القسام موقف “زعماء العرب” من الحرب الدائرة منذ 22 يوما، ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال في بيان متلفز: “المقاومة لا تطلب من قادة وزعماء الدول العربية لا سمح الله الدخول في معركة تحرير أقصاهم وأرضهم العربية والإسلامية، ولكن هل وصل بكم الذل والهوان ألا تقدروا على إدخال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني وتحريك سيارات الإغاثة”.





وقالت الخارجية المصرية، السبت، إن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعوق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأعربت عن أسفها إزاء “المشاكل اللوجستية الرئيسية المفروضة من الجانب الإسرائيلي، التي تواجه عملية نقل المساعدات إلى القطاع”. وفق بيان للوزارة على فيسبوك.