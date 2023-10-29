رسالة مؤثرة من إعلامي سوري إلى أهل غزة قبل أيام من مقتله في قصف للنظام على إدلب (فيديو)
29/10/2023-|آخر تحديث: 29/10/202307:57 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
تداول مستخدمو مواقع التواصل رسالة مؤثرة من الإعلامي السوري الشاب محمد عثمان إلى أهل غزة قبل أيام من مقتله في قصف للنظام على مدينة إدلب، شمالي سوريا.
وأعاد نشطاء نشر عدد من المقاطع التي نشرها عثمان معتذرًا فيها لأهل قطاع غزة.
وأصيب عثمان خلال تغطيته لقصف نفّذه النظام السوري على إدلب، قبل أن يموت متأثرًا بجراحه.
رسالة مؤثرة من إعلامي سوري إلى أهل #غزة قبل أيام من مـ ـقتله في قصف للنظام على مدينة إدلب#غزة_لحظة_بلحظة | #سوريا pic.twitter.com/WB7ecPKWcI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023
المصدر : الجزيرة مباشر