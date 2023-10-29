صرخات وأطفال برؤوس مقطوعة وإصابات بالغة.. مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في غزة تُوقع مئات الشهداء والجرحى (فيديو)

وصلت أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد غارات عنيفة للاحتلال على شمالي وشرقي القطاع اليوم الأحد.

ورصدت قناة الجزيرة مباشر الوضع من داخل المستشفى المكتظ بالضحايا، وظهرت أزقة المستشفى في حالة فوضى عارمة نتيجة توافد أعداد كبيرة من ضحايا القصف.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إنه على الأغلب وصل أكثر من 100 شهيد إلى المستشفى، ولا يزال رجال الإنقاذ والاسعاف ينتشلون الضحايا من تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.

وكشف القدرة عن وضع مأساوي، قائلا “فقدنا السيطرة تماما أمام تدفق الجرحى بأعداد هائلة، ليس لدينا أي علاج لمداواة هؤلاء الجرحى”.





وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن هناك أطفالا وصلوا إلى المستشفى مقطوعي الرأس، وآخرين بإصابات بالغة ملأت غرف العناية المركزة، وهو ما ذكره أيضا شاهد عيان، إذ قال إنه رأى بنفسه رأس طفل متفجرة تماما.

“الجرحى يموتون أمامنا دون علاج”

وقال مدير المستشفى محمد أبو سلمية إن الاحتلال قرر “إبادة الشعب الفلسطيني في غزة” من هول ما رآه، مشيرا إلى أنه حاول نقل بعض الجرحى إلى المستشفى التركي، إلا أن الاحتلال قصف أمام عربات الإسعاف لمنعهم من نقل أي مصاب إلى أي مستشفى آخر.

وأضاف “لا نريد من الأمة العربية والإسلامية سوى فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية. الجرحى يموتون أمام أعيننا دون أن نستطيع أن نفعل لهم شيئا”.

وأثناء تجوّل المراسل في المستشفى، ظهرت طفلة ملفوفة بالغطاء الحراري وهي ترتجف، وقال أحد الأشخاص إنها ابنة صديق له قصف الاحتلال منزلهم، وأشار إلى أن عددا من أفراد أسرتها استُشهدوا، وأن والدها يبحث حاليا عن أشقائها في المستشفى.

وظهرت امرأة منهارة من البكاء وتصرخ بشدة، وأفاد المراسل بأنها ربما سمعت نبأ استشهاد أحد أفراد أسرتها، وقالت صارخة “حسبي الله ونعم الوكيل، بيكفي بيكفي”، في إشارة إلى ضرورة وقف الحرب.

وشن الاحتلال اليوم غارات بطائرات “إف 16″، وقصف عددا من المباني في أحياء مكتظة بالسكان في الصبرة والزيتون والشعب والشجاعية.