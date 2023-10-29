عودة الاتصالات والإنترنت تدريجيا في قطاع غزة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن خدمات الاتصالات والإنترنت عادت إلى قطاع غزة تدريجيا بعد انقطاع استمر نحو يومين.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال)، اليوم الأحد، عودة خدمات الاتصال والإنترنت إلى العمل تدريجيا في القطاع.

وقالت الشركة في منشور على منصة إكس “نعلن عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي، التي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة للعدوان يوم الجمعة 27/10/2023”.

أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نود أن نعلن عن عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والانترنت) للعمل بشكل تدريجي، والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة للعدوان مساء يوم الجمعة ٢٧/١٠/٢٠٢٣. — Jawwal (@JawwalPal) October 29, 2023

وأضافت “أما بخصوص الشبكة الداخلية في القطاع، ورغم خطورة الوضع الميداني فإن طواقمها الفنية كانت وما زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة، قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات”.

وشهدت غزة، ليل الجمعة ، قصفا من محاور عدة هو الأعنف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تسبب في تدمير مئات المباني كليا، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

والجمعة، قالت (جوال) في منشور على منصة إكس “أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل. فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة إلى المسارات المدمرة سابقا خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب”.

وأمس السبت، أعلن إيلون ماسك توفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة، بعد قطع إسرائيل الخدمة عن القطاع.

وكتب على منصته إكس أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة ستارلينك التابعة لشركته سبيس إكس، ستدعم خطوط الإنترنت لمصلحة منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

ورد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على ماسك بقوله إن تل أبيب ستلجأ إلى جميع الوسائل لمنع ذلك.

وأضاف كرعي “ستحارب إسرائيل بجميع السبل خطوة ماسك”، مضيفا أن “حركة حماس ستستخدم ذلك (خدمة ستارلينك) لمصلحة نشاطاتها”.

وأشار إلى أن مكتبه سيقاطع أي علاقات مع ستارلينك، على خلفية ما أعلنه ماسك.