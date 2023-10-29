ما قيمة الذهاب للأمم المتحدة؟ ولماذا لا تستطيع 22 دولة عربية إدخال مساعدات لغزة؟ رئيس بعثة الجامعة العربية يجيب (فيديو)

أكد ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن قرار المنظمة الدولية بشأن تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة ليس ملزما، لكنه قد يصبح ذا جدوى بالضغوط الدولية.

وعن مدى أهمية صدور قرار بوقف إطلاق النار من الأمم المتحدة، قال عبد الفتاح “القيمة في الأصل أدبية، هذا القرار بقيمته الأدبية والأخلاقية يعزز موقفنا، وسنقدمه إلى مجلس الأمن لتنفيذ الأحكام”، مشيرا إلى أن للقرار قيمة أخرى تتمثل في تعديل مواقف الدول.

ما قيمة الذهاب للأمم المتحدة طالما أن إسرائيل تُهين الأمين العام؟

شاهد إجابة السيد ماجد عبد الفتاح – رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة pic.twitter.com/octkulTf8A — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023

وأضاف أن صدور القرار يعبّر عن التيار المتزايد في المجتمع الدولي الداعي إلى هدنة إنسانية في غزة، وقال “عندما توجهنا إلى الأمم المتحدة، كنا في البداية مجموعة الدول العربية فقط، ثم توسّع هذا التوافق ليشمل العديد من الدول، إلى أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية مع 14 دولة فقط تدعم إسرائيل بمعزل عن بقية دول العالم، وهو ما يُمثل ضغطا عليها لتنفيذ القرار”.

وأخفق مجلس الأمن، أكثر من مرة أخيرا، في وقف الحرب على غزة، بينما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية في القطاع، لم تستجب له إسرائيل، وواصلت قصفا عنيفا لا يزال مستمرا حتى اللحظة.

وعن الصعوبة التي تواجهها 22 دولة عربية في إدخال المساعدات إلى غزة، أوضح عبد الفتاح قائلا “بعض الدول العربية لديها اتصال مع إسرائيل وهو ما يجب استغلاله، وهذا هو المفهوم الذي قامت عليه اتفاقية أبراهام، التي تشترط عدم التخلي عن القضية المركزية وهي قضية فلسطين، لذلك هناك التزامات من كل هذه الدول للضغط على إسرائيل لوقف هذه المجزرة في غزة، وإدخال المساعدات”.

لماذا لا تستطيع 22 دولة عربية إدخال مساعدات إنسانية والإنترنت إلى #غزة؟

شاهد إجابة السيد ماجد عبد الفتاح – رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة pic.twitter.com/PXCaDNKhrW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 29, 2023

وعن وصف الحكومة الإسرائيلية قرار الأمم المتحدة بـ”الحقير”، قال عبد الفتاح إن إسرائيل “لا تستطيع أن تتطاول على الأمين العام للأمم المتحدة، إلا لو كانت محمية من قوة كبرى تكفل لها عدم الخضوع لأي عقوبات”.