متطرفون إسرائيليون يعتدون على طلاب عرب ويحاصرون سكنهم شمالي تل أبيب (فيديو)

اعتدى متطرفون إسرائيليون، مساء السبت، على طلاب عرب وحاصروا سكنهم التابع لكلية نتانيا شمالي تل أبيب.

وأفادت مواقع فلسطينية محلية أن مجموعة من “اليهود المتطرفين” اعتدوا على الطلاب العرب كلاميا وجسديا، كما أطلقوا هتافات “الموت للعرب”.

وأعلنت الهيئة المشتركة للكتل الطلابية عن إخلاء جميع الطلاب العرب من المساكن في مدينة نتانيا وعودتهم إلى منازلهم.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن أفرادها فرّقوا احتجاجا قرب الكلية في نتانيا، فيما جرى إخلاء الطلاب من المساكن.