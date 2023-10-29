مدير المستشفى الكويتي بغزة: المستشفيات في طريقها للتحول إلى مقابر جماعية (فيديو)

قال مدير المستشفى الكويتي التخصصي بغزة صهيب الهمص إن الوقود في مراحله الأخيرة، وإن المستشفيات “في طريقها للتحول إلى مقابر جماعية”.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر “نحن نعيش حرب إبادة لسكان قطاع غزة، ولا بد من تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي، والاحتلال يستخدم أسلحة جديدة من بينها قنابل ارتجاجية قادرة على محو أحياء بأكملها”.

وقال الهمص “المستشفيات تعاني كارثة صحية، نعاني نقصا حادا في المستهلكات الطبية، والسولار في مراحله الأخيرة، والمستشفيات في طريقها للتحول إلى مقابر جماعية بشكل تدريجي، وما هي إلا ساعات قليلة تفصلنا عن هذه الكارثة الإنسانية”.

وأضاف “لم يعد هناك أي أسرّة لاستيعاب المرضى، والعمليات الجراحية لا يُجرى منها إلا عمليات إنقاذ الحياة فقط، وأسرّة العناية المركزة امتلأت، والمستشفيات امتلأت بالمرضى والنازحين، ولم تعد هناك أي طاقة استيعابية بالمستشفيات”.

وطالب الهمص بفتح معبر رفح، وقال “ما زلنا ننادي بفتح معبر رفح بشكل فوري لإجلاء الجرحى وإدخال المساعدات الإنسانية الحقيقية”.

وبشأن المساعدات، قال الهمص “المساعدات التي دخلت من معبر رفح لم تصل إلى مستحقيها، ولم تصل إلى مستشفيات وزارة الصحة في الشمال والجنوب، ولم تصل إلى المستشفيات الأهلية، وهي موجودة داخل مخازن وكالة الأونروا ولم تخرج منها حتى الآن رغم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال”.

وأضاف “كمية المساعدات بسيطة جدا، كما أنها عبارة عن أكفان موتى ومعلبات وزجاجات ماء وفحوص كورونا. ما يحدث هو مسرحية هزلية يجب أن يضع المجتمع الدولي لها حدا”.