مصر: العراقيل الإسرائيلية تعوق دخول المساعدات إلى قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مكثف وغير مسبوق لليوم الـ 22 على التوالي.

وردا على استفسارات من مراسلي صحف ووكالات أنباء غربية عن أسباب تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، أعرب المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد عن أسفه إزاء “المشاكل اللوجستية الرئيسية المفروضة من الجانب الإسرائيلي، التي تواجه عملية نقل المساعدات إلى القطاع”. وفق بيان للوزارة المصرية نشرته على فيسبوك.

وأوضح أن إسرائيل “تشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر نيتسانا (العوجة) على حدود مصر، ثم تتوجه بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كم قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح”.

وأضاف أن هذه الإجراءات “تخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات إلى غزة بشكل كبير”.

وكشف أبو زيد عن وجود “تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة”. فضلاً عن “البطء في إجراءات التفتيش، والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر”.

وأكد المتحدث أهمية أن “يدرك الجميع من هو الطرف المتسبب في تأخر دخول المساعدات إلى قطاع غزة”.

وطالب أبو زيد الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعوقة، “حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع”.

وعلى الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري، لا تزال أعداد الشاحنات التي وصلت غزة عن طريق معبر رفح قليلة ولا تلبي حاجياتها، حيث بلغ عددها منذ بداية الحرب في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 84 شاحنة.

وفي وقت سابق السبت، استنكر أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام (الجناح العسكري) لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”: “موقف زعماء العرب من الحرب الدائرة منذ 22 يوما، ضد المدنيين في قطاع غزة”.

وقال في بيان متلفز: “المقاومة لا تطلب من قادة وزعماء الدول العربية لا سمح الله الدخول في معركة تحرير أقصاهم وأرضهم العربية والإسلامية، ولكن هل وصل بكم الذل والهوان ألا تقدروا على إدخال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني وتحريك سيارات الإغاثة”.





ومنذ 22 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متواصلة على قطاع غزة، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء بينهم 3195 طفلا و1863 امرأة، إضافة إلى إصابة 19743 بجروح مختلفة.