“نتنياهو مجرم حرب”.. وزيرة إسبانية لزعماء أوروبا: لا تجعلونا متواطئين في الإبادة بغزة (فيديو)

أصدرت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، أمس السبت، نداء إلى دول الاتحاد الأوروبي، قالت فيه “تحركوا. لا تجعلونا متواطئين في الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وقالت بيلارا، في رسالة فيديو نشرتها عبر حسابها على منصة إكس “بعد هذه الليلة الجهنمية في غزة، لديَّ رسالة بسيطة للغاية، لكنها مهمة جدا للزعماء الأوروبيين: لا تجعلونا متواطئين في الإبادة الجماعية. تحركوا”.

ودعت الوزيرة الإسبانية الاتحاد الأوروبي إلى “الرد على التصعيد الأخير للهجمات التي تشنها إسرائيل في المنطقة الشمالية من قطاع غزة ومناطق أخرى”.

وزيرة إسبانية للأوروبيين: #نتنياهو مـ ـجـ ـرم حــرب.. لا تجعلونا متواطئين في الإبـ ـادة الجماعية في #غزة pic.twitter.com/qhLBmGaHgJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2023

وفي معرض تسليط الضوء على خطورة الوضع، أكدت بيلارا أن “إسرائيل قطعت جميع قنوات الاتصال بقطاع غزة، في محاولة متعمَّدة منها للتغطية على الفظائع التي ترتكبها هناك”.

وأوضحت أن العديد من الأوروبيين يشعرون بقلق متزايد بشأن الوضع، ويتساءلون “ألا يستطيع أحد أن يفعل أي شيء حيال ما يحدث في غزة؟”.

كما طرحت بيلارا العديد من الإجراءات الملموسة التي تعتقد أنه ينبغي للدول الأوروبية اتخاذها، داعية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، وفرض عقوبات اقتصادية رادعة على المسؤولين عن العنف المستمر، والدعوة إلى محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة “ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية”.

​​​​​​​وتشن إسرائيل منذ 23 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء بينهم 3195 طفلا و1863 امرأة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجروح مختلفة.