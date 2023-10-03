إطلاق صاروخ من غزة خلال مناورة نفذتها الفصائل الفلسطينية (فيديو)

أُطلق صاروخ من قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء، وقال مراسل الجزيرة مباشر إن سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- نفّذت مناورة بالذخيرة الحيّة تم فيها إطلاق صواريخ تجاه البحر.

وقالت سرايا القدس، في بيان على تليغرام صباح اليوم إنها تُنفذ الآن -في أحد مواقعها- وبالذخيرة الحيّة مناورة “الشهداء بشائر النصر” الهجومية المتقدمة.

وأوضحت أن ذلك تم “بمشاركة قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية والمدفعية والدروع والاستخبارات) تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية إسرائيلية بكثافة نارية عالية”.

🔴 متابعة صفا| سرايا القدس: تُنفذ الآن في أحد مواقعنا بالذخيرة الحيّة مناورة "الشهداء بشائر النصر" الهجومية المتقدمة بمشاركة قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية والمدفعية والدروع والاستخبارات) تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية إسرائيلية… — وكالة صفا (@SafaPs) October 3, 2023

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال في بيان، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار شمال غزة بسبب إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه البحر، وأفاد بأنه “لم يصل الإطلاق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية”.

ذكرى انتفاضة القدس

في السياق، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنها ستواصل عمليات المقاومة “وسيتواصل الاشتباك مع العدو في كل الساحات لمنعه من الاستفراد بمدينة القدس أو تنفيذ مخططاته في تهويد القدس وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك”.

وقالت في بيان على تليغرام، اليوم، بمناسبة ذكرى انتفاضة القدس “إن الجرائم التي يرتكبها العدو بحق حرائر فلسطين ولا سيما في مدينة القدس، وجرائم الاعتداء على أهلنا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك لا يمكن أن تمر دون رد”.

وأضافت “إن عمليات التطبيع الآثمة، التي تعترف بوجود الكيان الغاصب على أرض فلسطين، هي خيانة لمقدسات الأمة وعلى رأسها مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وفي صدر الأمة العربية والإسلامية”.

رقص وغناء وصلوات تلمودية للمستوطنين في منطقة باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/dWs8pU7oZu — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 3, 2023

واقتحم مئات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في رابع أيام ما يُسمى “عيد العُرش” اليهودي.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتضييق على الفلسطينيين، بالتزامن مع انتهاكات تمارسها قوات الاحتلال مثل فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة، بعدما دعت جماعات يمينية يهودية إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد بمناسبة تلك الأعياد.