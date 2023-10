الهند.. مطالبات بمعاقبة شرطيين رددوا شعارات هندوسية أثناء رشق مسجد بالحجارة (فيديو)

أثارت شرطة مدينة جوبالجانج بولاية بيهار الهندية جدلًا واستنكارًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب ترديد أفراد منها شعارات هندوسية، تزامنًا مع رشق موكب متطرف مسجدًا في المدينة بالحجارة.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل، الحادثة التي وقعت، الأحد، والتي تخللها رشق عدد من الهندوس المتطرفين المشاركين في موكبٍ ديني مسجدًا بمنطقة “هاثوا” في المدينة بالحجارة.

وبحسب وسائل إعلام هندية، اندلع اشتباكٌ بين المسلمين والهندوس أثناء مرور الموكب المتطرف بمحاذاة المسجد، وتخلل هذا الاشتباك التراشق بالحجارة.

وأظهرت اللقطات وجود أفراد الشرطة في المنطقة للسيطرة على الوضع، إلا أن عددًا منهم شارك في الموكب المتطرف وردّد شعارات هندوسية عبر مكبرات الصوت، في سلوكٍ اعتُبر مؤجّجًا للاعتداء على المسجد والمسلمين.

وقال الناشط الهندي كاشف أرسلان، تعليقًا على هذا الموقف “أثناء مرورهم بالقرب من المسجد، بدأ رجال الشرطة بالهتاف بالشعارات كما لو كانوا كتيبة هندوسية، في حين أن وظيفتهم حفظ السلام، إلا أنهم بدؤوا إثارة الضجيج”.

وأضاف “عندما شاهدوا حماية الشرطة، تحمّس الهندوس المشاركون في الموكب وهاجموا المسجد. وبما أنهم كانوا يعرفون بالفعل أن الشرطة كانت معهم، ظلّت الشرطة تراقب كل هذا بصمت”.

ودوّن ناشط آخر “يجب على شرطة جوبالجانج أن تأخذ الأمر على محمل الجد، ومحاسبة أولئك الذين خرجوا في موكب دون إذن. يجب وضع رجال الشرطة هؤلاء في السجن على الفور، لأنهم حرضوا على أعمال الشغب، ويجب اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، حتى لا يقع أي حادث غير مرغوب فيه في جوبالجانج”.

This is from Hathua, Gopalganj, Bihar.

Hindutva extremists vandalized a mosque during a religious procession, and Bihar Police officials can be seen raising Hindu Religious slogans in the same procession. pic.twitter.com/95R1cYaBNA

— Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) October 2, 2023