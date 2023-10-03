سياسة|الهند

الهند.. مقتل مسلم بطريقة وحشية يفجر غضبا واحتجاجات شمالي البلاد (فيديو)

الشاب القتيل محمد إقبال (مواقع التواصل)
3/10/2023-|آخر تحديث: 3/10/202301:01 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

سادت الغضب في مدينة (جايبور) بولاية راجستان شمالي الهند، بعد مقتل شاب مسلم بطريقة وحشية، بأيدي “عصابة بدوافع دينية”، حسب قول عائلة المجني عليه.

اعتدى الجناة على الشاب محمد إقبال (18 عامًا) بصحبة شقيقه بعد اشتباك لفظي مع شخص من تلك المجموعة إثر حادث سير، فجاء آخرون وانهالوا على إقبال ضربًا بقضيب حديد على رأسه.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الاعتداء على إقبال، كما أظهر مقطع آخر الضحية وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وردًّا على الجريمة، أغلق العديد من المسلمين محالهم التجارية، واحتج الآلاف في شوارع المدينة مطالبين بمعاقبة الجناة.

من جهتها، أعلنت الشرطة القبض على المتورطين في الجريمة وبدء جمع الأدلة، مطالبة السكان بالهدوء.

وقررت الشرطة حبس 6 أشخاص -على ذمة التحقيق في الواقعة- من أصل 15 احتجزتهم بادئ الأمر، وفقًا لما أوردته صحيفة (هندوستان تايمز).

ويواجه المسلمون في الهند حملات منظمة تستهدف الاعتداء عليهم وتهميشهم وتهجيرهم، برعاية حزب (بهاراتيا جاناتا) الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء (ناريندرا مودي) فضلًا عن إطلاق تصريحات مسيئة للإسلام وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم من قبل مسؤولين رسميين.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، لقي شاب مسلم من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه بعد ضرب مبرح ووحشيّ من قِبَل من قيل إنهم “أشخاص مجهولون”، وذلك لمزاعم الاشتباه في قيامه بالسرقة من طبق طعام هندوسي مقدّس.

ويمثل المسلمون نحو 15% من سكان الهند، بواقع 209 ملايين نسمة بحسب إحصاء عام 2021، وقد تقلدوا العديد من المناصب في البلاد حتى وصلوا إلى منصب رئيس الجمهورية، ولهم إسهامات في العديد من المجالات داخل البلاد، ويمثلون ثالث أكبر مجتمع إسلامي في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.

المصدر : الجزيرة مباشر