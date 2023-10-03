عماد الدين حسين: لا يوجد ما يمنع ترشح أكثر من شخص بخلفية عسكرية لانتخابات الرئاسة (فيديو)

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، إنه لم يتخيل يومًا أن لا يترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، خاصة بعد تعديل الدستور في 2019، الذي يعطيه الحق في الترشح لفترة رئاسية أخرى.

وعن إمكانية ترشح شخص آخر من خلفية عسكرية، خاصة بعدما أثير في الفترة الأخيرة من سياسيين عن احتمال ترشح رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق محمود حجازي، قال حسين لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين “لا أستطيع أن أجزم أن هذا صحيح أم لا، ما عرفناه أن أي شخص خدم في القوات المسلحة يجب أن يحصل على إذن منها للترشح”.

ورغم ترشح السيسي، فإن حسين يرى أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من مرشح من خلفية عسكرية، مضيفًا “لا يوجد مانع من ترشح شخصية عسكرية أخرى”.

وعن رأيه في المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، قال حسين “غالبية الذين أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة، لا يُعقل أن هناك أحدًا منهم جادًّا، لأنه لا يمكن أن تنوي الترشح وتعلن ذلك قبل فتح باب الترشح بأسبوع”، مضيفًا “المعارك الرئاسية لا تدار على منصات التواصل، بل يجب أن يكون هناك جدية واستعداد على الأرض”.

#الانتخابات_الرئاسية في #مصر.. عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يتحدث عن "الحياد" pic.twitter.com/29Y9FEpo89 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2023

“المرشح الحقيقي الوحيد هو أحمد الطنطاوي”

من جهته، رأى الكاتب الصحفي سليم عزوز أنه من بين المرشحين المحتملين للرئاسة، لا يوجد أكثر جدية من الطنطاوي، مضيفًا “نشاهد بالصوت والصورة كيف يُمنع أنصاره من تحرير توكيلات له، بينما لم نرَ مرشحًا حتى الآن سوى عبد السند يمامة، وهو الذي أعلن في وقت سابق تأييده للسيسي”.

وأوضح لبرنامج المسائية “لا يحدث في العالم أن يعلن مرشح رئاسي محتمل أن أنصاره لا يستطيعون تحرير توكيلات له، ولا أن يعلن أن أكثر من 80 شخصًا من حملته الانتخابية تعرضوا للاعتقال، هناك قانون يتعلق بنشر أخبار كاذبة، إذن ابدأ التحقيق في هذا الادعاء، وأثبت صحة ادعائه من عدمه”.

الكاتب الصحفي د. سليم عزوز: كلمة "مفاجآت" في #الانتخابات_الرئاسية إهدار للوقت في مسألة محسومة#مصر pic.twitter.com/EHwii0wt00 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2023

كما يرى عزوز أنه إذا استشعر المواطنون أن الانتخابات حقيقية ونزيهة، فإن أحمد الطنطاوي سيحقق فيها “مفاجأة”.

وعن الأخبار المتداولة بشأن ترشح حجازي، قال الكاتب الصحفي “لا أرى أنه قادر على الترشح للرئاسة، أولًا لأنه لن يستطيع الحصول على موافقة المجلس العسكري، ثانيًا إذا قرر ذلك فسيحدث له ما حدث مع سامي عنان وأحمد شفيق”.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.