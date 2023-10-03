مستشار قائد الدعم السريع: الشعب السوداني ليس هو شعب الخرطوم (فيديو)

قال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، إنهم في الجانب الصحيح من التاريخ، وإن الشعب السوداني ليس هو شعب الخرطوم، وذلك ردًّا على سؤال حول من يساند الدعم السريع في الحرب الجارية حاليًّا.

وأشار المستشار السياسي، في رده على سؤال حول قول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن الشعب يقف إلى جانب الجيش في الحرب ضد الدعم السريع، إلى أن الشعب السوداني يريد السلام ووقف الحرب، وهو ما لا يريده البرهان والفلول، بحسب تعبيره.

وأكد مستشار الدعم السريع التزامهم بمنبر جدة التفاوضي، وذلك ردًّا على سؤال من المذيع أحمد طه حول التقارير التي أفادت بأن منبر جدة للتفاوض برعاية السعودية والولايات المتحدة على وشك الانطلاق مرة أخرى، بعد توقفه.

يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع: الشعب السوداني ليس هو شعب #الخرطوم.. ونحن في الجانب الصحيح من التاريخ#السودان pic.twitter.com/4ksc00Kz00 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2023

وكشف مستشار الدعم السريع لبرنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، التزامهم بالمبادرة السعودية الأمريكية، مشيرًا إلى أن وفدهم موجود في جدة، لكنه أشار إلى عدم تحديد موعد حتى الآن لاستئناف المفاوضات.

وردًّا على سؤال حول مدى رضاه عن عمله مستشارًا سياسيًّا لقائد قوات الدعم السريع، رغم التقارير التي تتحدث عن انتهاكاتها الكبيرة ضد المدنيين من سرقة واغتصاب وغيرها، قال عزت إنه “منسجم تمامًا مع القضية التي يقاتل من أجلها الدعم السريع”.

وقال إنه كان عضوًا فاعلًا في لجان مدنية كانت تحاول تهدئة الأمور وعدم الذهاب إلى الحرب قبل اندلاعها، موضحًا أنه يعتقد أن “هذه القوات ظُلمت، وأن قائد الدعم السريع قام بمجهود كبير في محاولة لتفادي الحرب”، على حد قوله.

#السودان.. هل يوسف عزت راضٍ عن عمله كمستشار سياسي لقائد قوات الدعم السريع؟ pic.twitter.com/YVBNuUQOBB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 2, 2023

الحرب في السودان

واشتعلت الحرب في السودان، منذ أكثر من 5 أشهر، بسبب النزاع على السلطة بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الذي كان نائبًا له الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وحتى الآن فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة من بينها السعودية والولايات المتحدة في وقف القتال، الذي أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين ونزوح الآلاف من الخرطوم إلى مناطق أخرى وخارج البلاد.

وكانت قوات الدعم السريع قد اتُّهمت بانتهاكات قبل قيام الحرب بين الطرفين العسكريين، وبعد اندلاع الحرب اتُّهمت باحتلال منازل المواطنين، واعتقال أشخاص، والقيام بسرقات واسعة، وعمليات اغتصاب.