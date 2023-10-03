مظاهرة في شهبا بمحافظة السويداء السورية للمطالبة بإسقاط النظام (فيديو)

تظاهر المئات من سكان مدينة شهبا شمالي محافظة السويداء السورية، للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل بشار الأسد.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالحرية وسقوط نظام الأسد.





وتُعَد محافظة السويداء معقلًا للأقلية الدرزية في سوريا، ويوجد النظام في المحافظة عبر المؤسسات الرسمية، بينما ينتشر الجيش حاليًّا على حواجز في محيط المحافظة.

وتشهد محافظة السويداء منذ سنوات تحركات متقطعة، احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية. وتصاعدت الاحتجاجات منذ أغسطس/آب الماضي، لتنتقل من انتقاد تدهور الأوضاع المعيشية في البداية إلى المطالبة برحيل بشار الأسد.