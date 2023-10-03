وزير التعليم اللبناني يكشف للجزيرة مباشر خطة بدء العام الدراسي على وقع الأزمة المالية (فيديو)

الوزير: حصلنا على دفعة أولى من الحكومة لبدء العام الدراسي، و إذا ما في مصاري مش أكيد فيه عام دراسي

قال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي اليوم الثلاثاء إن الأزمة الصحية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد مؤخرًا تقف وراء تراجع المستوى التعليمي في المدارس الرسمية.

وأعرب الحلبي في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، عن أمله أن يبدأ العام الدراسي في المدارس الرسمية في 9 أكتوبر/تشرين الأول بشكل طبيعي.

“إذا ما في مصاري مش أكيد فيه عام دراسي”

وأضاف الوزير “أستغرب مِمن يقول إن التعليم في القطاع الرسمي سيتوقف، إذ إن واجبنا أن نؤمّن ضمانة لهذا الأمر”، وتابع “لقد قلناها مرارًا وتكرارًا: إذا ما في مصاري مش أكيد فيه عام دراسي”.

وأشار الحلبي إلى خطوات عدة لتعويض ما فات من التعليم، وذلك من خلال التعليم في مدارس صيفية، مردفًا “أعلم أن هذا ليس كافيًا ولكن لو كان لدينا الإمكانات المادية الكافية لقمنا بإعطاء تلامذة القطاع الرسمي سنة تعويضية كاملة”.

وتابع “ستفتح المدارس الرسمية في التاسع من أكتوبر ولا أعتقد أن هناك الكثير من العوائق، فقد استطعنا تأمين جزء من المتطلبات المادية من الحكومة اللبنانية لأن الجهات المانحة لم ولن تقدم الأموال في سبيل تعزيز حضور أساتذة التعليم الرسمي إلى المدارس”.

قمنا بتأمين الأموال من الحكومة اللبنانية وتم دفع أول قسم منها

وأضاف الوزير “قمنا بتأمين الأموال من الحكومة اللبنانية وتم دفع أول قسم منها والذي يسمح لنا بأن نتفاءل ببدء العام الدراسي، ونأمل أن تفي الحكومة بوعودها تجاه وزارة التربية لنتمكن من أن نفي بوعودنا تجاه الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس الرسمية”.

وأكد الحلبي في ختام حديثه مسؤولية حكومته لتأمين عام دراسي مستقر.