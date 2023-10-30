أبو مرزوق للجزيرة مباشر: لا يجوز أن تبقى مصر متفرجا وتكتفي بالمناشدة لإدخال المساعدات لغزة (فيديو)

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إنه “لا يجوز أن تبقى مصر متفرجا وتكتفي بالمناشدة لإدخال المساعدات لغزة”.

وأضاف أبو مرزوق في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أنه يتوقع “من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت”.

وأكد أن مصر قادرة على إدخال المساعدات من وقود ودواء وغذاء إلى قطاع غزة وإخراج الجرحى من القطاع ونقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكذلك موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.