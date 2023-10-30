موسى أبو مرزوق: نتنياهو وحكومته هم من يعوقون صفقة تبادل الأسرى (فيديو)

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته هم من يعوقون صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف أبو مرزوق في لقاء مع الجزيرة مباشر، الأحد، أن الحركة قدمت عرضا خلال الفترة الماضية بشأن صفقة لتبادل الأسرى ولم تتلق ردأ بشأنه.

وأعرب أبو مرزوق عن اعتقاده بأنه سيكون هناك ردود من سلطات الاحتلال بشأن رؤية الحركة لملف تبادل الأسرى.

وخلال عملية “طوفان الأقصى”قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، وتحتفظ بـ239 أسيرا حسب الجيش الإسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

والسبت، أعلن ”أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، استعداد الحركة لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.