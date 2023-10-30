أبو مرزوق: لو علمت المقاومة مدى هشاشة جيش الاحتلال لأرسلت آلاف المقاتلين ووصلوا تل أبيب (فيديو)

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إنه لو علم القادة الذين خططوا لعملية “طوفان الأقصى” مدى هشاشة الجيش الإسرائيلي لنفذوها بآلاف المقاتلين ووصلوا إلى تل أبيب.

وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشر، الأحد، أن القادة الذين خططوا للعملية فوجئوا بانكسار الجيش الإسرائيلي في خمس ساعات، ولو علموا ذلك لكانوا دفعوا بثلاثين ألف مقاتل بدلا من بضع مئات فقط، ولوصل هؤلاء الآلاف إلى تل أبيب وحيفا ويافا.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يخشى مواجهة المقاومة الفلسطينية، وما يقوم به من قصف للمدنيين هو إجرام يجب أن يتوقف.

وأشار إلى أن المقاومة هي من تهاجم مواقع الجيش الإسرائيلي في زيكيم وتتصدى لهجماته داخل قطاع غزة.